Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Mercedes Vito zerkratzt - rund 2.000 Euro Schaden (11.01.2024)

Konstanz (ots)

Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro haben Unbekannte am Donnerstag, 11.01.2024, an einem auf der Goethestraße geparkten Fahrzeug verursacht. Die Täter zerkratzten den auf einem Parkplatz vor der Hausnummer 35 abgestellten grauen Mercedes Vito mit einem spitzen Gegenstand.

Sachdienliche Hinweise auf die unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell