POL-KN: (Orsingen-Nenzingen, Lkr. Konstanz) Unbekannter Ford Transit überfährt Verkehrszeichen und flüchtet - Polizei sucht Zeugen (16.01.2024)

Orsingen-Nenzingen, L194 (ots)

Am Dienstagabend, im Zeitraum zwischen 21.50 Uhr und 22.10 Uhr, ist es auf der Landesstraße 194 zwischen Nenzingen und Stockach zu einer Unfallflucht gekommen. Ein Unbekannter war mit einem Ford Transit auf der L194 von Nenzingen in Richtung Stockach unterwegs. Am Kreisverkehr zum Industriegebiet überfuhr er ein Verkehrszeichen und flüchtete. Durch die Kollision brach an dem Ford ein Stück der Stoßstange ab, das auf der Fahrbahn liegenblieb. Ein 32-Jähriger konnte dem Teil nicht mehr rechtzeitig ausweichen und fuhr mit seinem Opel darüber. Dabei entstand Sachschaden an dem Auto in Höhe von rund 1.500 Euro. Die Höhe des an dem Schild entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

Das Polizeirevier Stockach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf den flüchtigen Ford Transit geben können, sich unter der Tel. 07771 9391-0, zu melden.

