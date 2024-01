Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hohenfels, K6175, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf der K6175 zwischen Liggersdorf und Kalkofen - weißen VW Polo gestreift und geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise (16.01.2024)

Hohenfels, K6175 (ots)

Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise zu einer Unfallflucht, die sich am Dienstagmorgen auf der Kreisstraße 6175 zwischen Liggersdorf und Kalkofen ereignet hat. Eine 31-Jährige fuhr gegen 6.45 Uhr mit einem weißen VW Polo auf der K6175 von Liggersdorf in Richtung Kalkofen. Im Bereich einer langgezogenen Kurve kam ihr eine unbekannte Autofahrerin entgegen, die den Polo mit ihrem Wagen über die gesamte linke Fahrzeugseite streifte. Ohne Anzuhalten und sich um den verursachten Schaden in Höhe von rund 4.000 Euro zu kümmern, setzte die Unbekannte ihre Fahrt jedoch anschließend fort.

Das Auto der Unfallflüchtigen müsste ebenfalls auf der linken Seite signifikant beschädigt sein.

Zeugen des Unfalls, oder Personen, die Hinweise auf die flüchtige Autofahrerin geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07771 9391-0, mit dem Polizeirevier Stockach in Verbindung zu setzen.

