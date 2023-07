Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Aggressiver Mann sorgt für zweifachen Polizeieinsatz

Gera (ots)

Gera: Ein 36-jähriger Mann sorgte am gestrigen Tag (13.07.2023) gleich zweimal für einen Polizeieinsatz.

So rückten gegen Mittag mehrere Polizeistreifen in der Clara-Zetkin-Straße aus, nachdem der 36-Jährige dort mit einer Frau in enormen Streit geriet. Der äußerst aggressive Mann kam in der Folge in bedrohlicher Art und Weise mehrfach auf die Polizisten zu, so dass letztlich Pfefferspray eingesetzt und der Mann zu Boden gebracht wurde. Hier leistete er massiv Widersand, welcher schlussendlich gebrochen werden konnte. Da er sich hierbei verletzte, wurde ein Rettungswagen gerufen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen konnte der 36-Jährige gehen.

Noch in der Nacht (kurz nach 23:00 Uhr) kamen erneute Polizeistreifen wegen des Mannes zum Einsatz in der Friedrich-Engels-Straße. Der 36-Jährige befand sich hier auf dem Balkon einer Wohnung und schien sich im psychischen Ausnahmezustand zu befinden. In der Folge griff er die in seiner Wohnung angekommenen Beamten tätlich an und sprang er selbst vom Balkon des 3. OG auf den Balkon des 2. OG, wobei er sich schwer verletzte. Als er die in dieser Wohnung ankommenden Beamten bemerkte, bewarf er diese mit diversen Gegenständen. Letzten Endes sprach er auf das seitens der alarmierten Feuerwehr aufgespannte Sprungtuch und konnte dort gestellt werden. Erneut leistete er massiven Widerstand. Schlussendlich wurde er in die Obhut medizinsicher Fachkräfte übergeben. Polizeibeamte wurden nicht verletzt. Entsprechende Ermittlungsverfahren gegen 36-Jährigen wurden eingeleitet. (RK)

