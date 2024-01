Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Insgesamt rund 43.000 Euro Schaden bei Unfall auf der Gottlieb-Daimler-Straße (16.01.2024)

Konstanz (ots)

Insgesamt drei beschädigte Autos und rund 43.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Dienstagnachmittag auf der Gottlieb-Daimler-Straße ereignet hat. Ein 71-Jähriger verwechselte Gas- und Bremspedal und prallte mit seinem Hyundai Santa Fe in einen am Fahrbahnrand geparkten Fiat Punto, der sich dadurch wiederum auf einen davorstehenden Renault Clio schob. An dem Hyundai entstand Sachschaden in Höhe von rund 35.000 Euro, am Fiat in Höhe von rund 5.000 Euro und am Renault in Höhe von rund 3.000 Euro.

