Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Biemsen-Ahmsen. Verkehrsunfall auf der B239: Fahrer aufgrund von Schwindel in den Gegenverkehr geraten.

Lippe (ots)

Ein 63-jähriger Fahrer aus Lage verursachte am Montagmittag (12.02.2024) gegen 14:20 Uhr mit seinem KIA einen Verkehrsunfall auf der B239 in Fahrtrichtung Herford. Aufgrund von Schwindel kam er in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Seat einer 32-jährigen Frau aus Bad Salzuflen. Die Frau wurde dabei leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde beschlagnahmt, und ein Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.

