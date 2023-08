Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nendorf/Uchte/Stolzenau - Verkehrskontrollen anlässlich des Schulbeginns

Nienburg (ots)

(KEM) Zum Schulbeginn führen die Einsatzkräfte der PI Nienburg/Schaumburg vielerorts Verkehrskontrollen und Schulwegüberwachungen durch, im Raum Stolzenau und Uchte ging es am Dienstag weiter.

So kontrollierte die Verfügungseinheit zu Schulbeginn in der 30er Zone in Nendorf, während der Schulzeit an der OBS in Uchte und zum Schulschluss an der Regenbogenschule in Stolzenau.

Insgesamt stellten sie 27 Geschwindigkeitsverstöße fest, darunter als Höchstwert 54 km/h bei erlaubten 30 km/h. Darüber hinaus mussten sie 17-mal wegen falscher Kindersicherung und 7-mal wegen eines Verstoßes gegen die Anschnallpflicht einschreiten. In drei Fällen parkten Fahrzeugführende im Halteverbot. Mit dem Ziel, eine Verhaltensänderung bei den Betroffenen anzuregen, sensibilisierten die Polizisten diese hinsichtlich möglicher Gefahren ihres verkehrswidrigen Verhaltens.

