Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Oettern-Bremke. Polizei sucht Zeugen: Einbrecher überrascht Bewohnerin mit Taschenlampe.

Lippe (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (14./15.02.2024, 3:40 Uhr) wurde eine 82-jährige Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Straße Oetterngrund durch das Licht einer Taschenlampe in ihrem Wohnungsflur geweckt. Dort entdeckte sie einen männlichen Einbrecher, der über die Terrassentür im Wohnzimmer geflüchtet sein soll. Es wurde nichts gestohlen. Eine sofortige Fahndung nach dem Einbrecher verlief ohne Erfolg. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090 oder per E-Mail an poststelle.lippe@polizeil.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell