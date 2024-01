POL-EL: Meppen - Gegenstände im Rahmen von Durchsuchungen sichergestellt - Besitzer gesucht

Gersten (ots) - Heut wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Straße Zum Hohen Feld in Gersten alarmiert. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es gegen 7 Uhr zu einem Brand im Schornstein eines Wohnhauses. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war vor Ort und löschte den Brand. Ein Schaden am Gebäude blieb ebenfalls aus. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje Pressesprecherin Telefon: 0591 87 203 E-Mail: ...

