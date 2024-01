POL-EL: Gersten - Schornsteinbrand

Bad Bentheim (ots) - Am Samstag, 30. Dezember zwischen 19.00 Uhr und 21.00 Uhr wurde während eines Hallenturniers vor der Sporthalle ein in der Straße Schürkamp in Bad Bentheim abgestelltes Herrenrad (Pedelec) der Marke Sparta entwendet. Der entstandene Schaden wird auf etwa 3900 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922/776600 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

