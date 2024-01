Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Nordhorn (ots)

Am 1. Januar gegen 1.30 Uhr kam es in Nordhorn in der Straße Nino-Allee zu einer Körperverletzung. Dabei hat aus einer Gruppe von sechs Personen heraus einer den 19-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen, welcher zu diesem Zeitpunkt vor einem Café stand. Nachdem er sich wieder aufgerappelt hatte, schubste der etwa 170 cm große mit Kinnbart und schwarzen Haaren junge Mann den 19-Jährigen, sodass dieser wieder zu Boden ging woraufhin er noch durch den Unbekannten getreten wurde. Anschließend ließ der Täter von ihm ab. Der 19-Jährige wurde dadurch leicht verletzt und flüchtete anschließend in das Café. Hinweise zum Täter bzw. der Personengruppe nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen.

