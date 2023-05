Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Geschwindigkeitsmessung in Wiesenstraße

Bad Segeberg (ots)

Einsatzkräfte des Polizeireviers Norderstedt haben am vergangenen Donnerstag, den 11.05.2023, eine Geschwindigkeitsmessung in der Norderstedter Wiesenstraße durchgeführt.

Bedingt durch die Baumaßnahmen in der Marommer Straße soll der Verkehr in der Wiesenstraße stark zugenommen haben und laut Anwohnern die zulässigen 30 km/h nicht immer eingehalten werden.

Zudem befinden sich im näheren Umfeld zwei Schulen.

Zwischen 07:15 und 08:35 Uhr durchfuhren insgesamt 85 Fahrzeuge die Messstelle aus Richtung Ulzburger Straße kommend.

Hiervon waren fünf Fahrerinnen bzw. Fahrer zu schnell unterwegs.

Der Höchstwert lag bei vorwerfbaren 42 km/h statt der erlaubten 30.

Neben 50 Euro Verwarnungsgeld droht dem 37-jährigen VW-Fahrer aus Henstedt-Ulzburg ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, da er seinen ausländischen Führerschein nicht in der vorgeschriebenen Frist hat umschreiben lassen.

Nach Ablauf von sechs Monaten nach Begründung des ordentlichen Wohnsitzes in Deutschland erlöschen ausländische Fahrerlaubnisse aus so genannten Drittstaaten, also Staaten, die nicht der EU oder dem Europäischen Wirtschaftsraum EWR (Island, Lichtenstein und Norwegen) angehören.

