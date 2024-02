Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Ehrentrup. Unfall mit drei Beteiligten.

Lippe (ots)

Am Mittwoch (14.02.2024) um 14:55 Uhr kam es zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Eine 47-jährige Detmolderin fuhr mit ihrem Seat Alhambra auf der Pivitsheider Straße in Fahrtrichtung Pivitsheide hinter einem VW Golf, der von einer 29-jährigen Lagenserin gesteuert wurde. Die Golf-Fahrerin wollte nach links auf ein Grundstück abbiegen und musste verkehrsbedingt anhalten. Die Seat-Fahrerin übersah dies und fuhr auf dem Golf auf. Beide Fahrzeuge gerieten ins Schleudern, wobei der Golf in den Gegenverkehr geschleudert wurde. Zur gleichen Zeit fuhr eine 84-jährige Detmolderin mit ihrem Honda Jazz auf der Pivitsheider Straße in Fahrtrichtung Lage und kollidierte mit dem Golf. Nach ersten Erkenntnissen war ein Ausweichen für die Honda-Fahrerin nicht mehr möglich. Alle drei Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt. Alle beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 12.500 Euro.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell