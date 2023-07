LPI-SHL: Garage aufgebrochen

Kleinschmalkalden (ots) - Unbekannte beschädigten in der Zeit von Sonntagnachmittag bis Montagmorgen den rechten Hinterreifen eines Dacia, der in der Friedrichrodaer Straße in Kleinschmalkalden geparkt war. Sie steckten zwei Schrauben in den Reifen, so dass dieser unbrauchbar wurde. Bereits eine Woche zuvor beschädigten Unbekannte den Vorderreifen des Fahrzeuges. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 ...

