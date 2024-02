Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. Missglückter Pkw-Aufbruch - hoher Sachschaden.

Lippe (ots)

Im Seligen Winkel versuchte ein Täter am Mittwochnachmittag (14.02.2024) zwischen 16 Uhr und Donnerstagmorgen (15.02.2024) um 6 Uhr in einen geparkten VW Golf einzudringen. Der Einbruchversuch scheiterte jedoch und der Täter flüchtete vom Tatort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 5 zu melden oder eine E-Mail an poststelle.lippe@polizei.nrw zu senden.

