Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Fahrer reagiert nicht

Lippe (ots)

Am Freitagabend gegen 18:30 Uhr befuhr eine 52-Jährige die Bielefelder Straße in Detmold. In Höhe der Kissinger Straße musste Sie vor einer Ampel verkehrsbedingt warten. Vor ihrem Fahrzeug stand ein 3-er BMW. Dem Fahrer war offensichtlich nicht aufgefallen, dass sein PKW aufgrund der abschüssigen Fahrbahn nach hinten rollte. Erst durch einen Zusammenstoß mit dem 1-er BMW der Detmolderin kam der Wagen zum Stehen. Dabei verursachte die Anhängerkupplung der 3-er Limousine an der Frontstoßstange der 52-Jährigen einen Schaden im mittleren dreistelligen Bereich. Die Detmolderin stieg daraufhin aus ihrem PKW aus und wollte den Verursacher zur Rede stellen. Als sie an seine Seitenscheibe klopfte, setzte dieser jedoch unbeeindruckt seine Fahrt fort. Die Frau konnte sich das Kennzeichen des Fahrzeugs merken und erstattete Anzeige. Der Fahrer muss sich nun einer Verkehrsunfallflucht verantworten. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter 05231/6090 beim Verkehrskommissariat in Detmold zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell