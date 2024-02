Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Fahranfänger überfährt Straßenlaterne

Lippe (ots)

In der Samstagnacht um 02:55 Uhr kam es in der Langenbergstraße im Ortsteil Wüsten zu einer Verkehrsunfallflucht. Zeugen beobachteten einen weißen VW-Golf, der von der Fahrbahn abkam und eine Straßenlaterne überfuhr. Der Fahrer kümmerte sich jedoch nicht um den entstandenen Schaden, sondern entfernte sich unerlaubt mit seinem Fahrzeug. Aufgrund des abgelesenen Kennzeichens und der Beschreibung des Fahrers konnte die Polizei schnell einen Schuldigen ermitteln. Dieser muss sich nun im einem Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht verantworten. Aufgrund der Höhe des Schadens wurde der Führerschein des 18-jährigen Bad Salzuflers noch in der Nacht beschlagnahmt.

