Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal-Nalhof. Verkehrsunfall durch Missachtung der Vorfahrt.

Lippe (ots)

Im Kreuzungsbereich Fütinger Straße/Nalhofstraße ereignete sich Sonntagmittag (18.02.2024) gegen 14.10 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem eine Frau leicht verletzt wurde. Ein 57-Jähriger aus dem Kalletal fuhr mit seinem VW Caddy auf der Fütinger Straße in Richtung der Straße "Im Siek". Er hielt zunächst am Stoppschild zur kreuzenden Nalhofstraße. Als er die Kreuzung geradeaus überqueren wollte, übersah er augenscheinlich eine vorfahrtberechtigte 46-Jährige aus dem Extertal, die mit ihrem VW Golf in Richtung Rinteln unterwegs war. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Dabei erlitt die Extertalerin leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. Es entstand ein Gesamtschaden von geschätzten 5000 Euro an beiden Fahrzeugen, die abgeschleppt werden mussten.

