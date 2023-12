Feuerwehr Offenburg

FW-OG: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

Offenburg - Hildboltsweier (ots)

Nachbarn meldeten am frühen Donnerstagnachmittag einen Brand im Keller eines Wohngebäudes im Offenburger Tulpenweg.

Kurz nach 14.00 Uhr entdeckten die Zeugen die starke Rauchentwicklung, die das ältere 2 1/2-geschossige Wohngebäude immer wieder komplett einhüllte und meldeten dies sowohl der Feuerwehrzentrale als auch über den europaweiten NOTRUF 112.

In dem gut gefüllten Untergeschoss brannte Mobiliar und sonstige typische Kellergegenstände. Die Einsatzkräfte konnten über den außen liegenden Abgang direkt zum komplett im Brand stehenden Bereich vordringen und die Flammen nach wenigen Minuten ersticken. Glücklicherweise waren keine Personen in Gefahr, so dass die Brandbekämpfung unmittelbar aufgenommen wurde. Das Kellergeschoss wurde dann technisch belüftet.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Eine vorsichtige Schadensschätzung der Feuerwehr liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich

Die FEUERWEHR OFFENBURG war mit neun Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften bis gegen 16.00 Uhr tätig.

Original-Content von: Feuerwehr Offenburg, übermittelt durch news aktuell