POL-OB: Fußballspiel der Regionalliga West zwischen Rot-Weiß Oberhausen und Alemannia Aachen am 18.08.2023 im Stadion Niederrhein

Oberhausen (ots) - Ein 19-Jähriger hat am Mittwoch (16.08.) ordentlich auf das Gaspedal getreten. Der Fahranfänger wurde in einem 30er Bereich mit 69 km/h gemessen. Abzüglich 3 km/h bleibt eine vorwerfbare Geschwindigkeitsüberschreitung von 36 km/h, was zu 2 Punkten, 250,- Bußgeld und einem Monat Fahrverbot führt. Da der Betroffene sich noch in der Probezeit befindet, hat es für ihn weitere Folgen, wie zum Beispiel ...

mehr