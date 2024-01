Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfall mit verletzter Fußgängerin

Höxter (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Fußgängerin und zwei weiteren leichtverletzten Personen kam es am Morgen des 20.01.2024, gegen 10:50 Uhr in Höxter. Zum Unfallzeitpunkt überquerte eine 70-jährige Fußgängerin die B 64, in Höhe der Einmündung der Stummrigestrasse, an der dortigen Lichtzeichenanlage. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 54-Jähriger mit seinem Pkw die B64 aus Fahrtrichtung Godelheim kommend. In Höhe der Fußgängerampel kam es dann zu dem Zusammenstoß mit der querenden Fußgängerin. Der Fußgängerin wurde dabei schwerverletzt. Der Fahrer des Pkw und dessen Beifahrerin wurden leichtverletzt. Aufgrund von Zeugenaussagen ist es hinreichend wahrscheinlich, dass die Fußgängerin die rotlichtzeigende Fußgängerampel missachtete. Das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter fragt nun: Wer hat den Unfall gesehen oder kann Angaben zum Unfallhergang machen? Hinweise nimmt die Polizei Höxter unter der Telefonnummer 05271/9620 entgegen.

