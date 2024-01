Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zeugen nach Unfallflucht in Bad Driburg gesucht

Bad Driburg (ots)

Am Samstag, den 20.12.2024, gegen 11:00 Uhr wurde ein "Am Siedlerplatz" in Bad Driburg geparkter Pkw am hinteren rechten Kotflügel von einem anderen Pkw beschädigt. Der geparkte graue VW T-Cross wurde durch den Halter neben den Altglas Containern in unmittelbarer Nähe der Bäckerei "Goeken Backen"abgestellt. Der Halter des geparkten Pkw konnte beobachten, dass ein dunkelblauer PKW mit Höxteraner Kennzeichen seinen Pkw touchierte und den Sachschaden verursachte. Der Fahrzeugführer entfernte sich jedoch ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Der Halter des beschädigten PKW gab bei der Unfallaufnahme an, dass eine weitere Zeugin den Verkehrsunfall beobachtet hatte, ihm jedoch deren Personalien nicht bekannt seien. Das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter fragt nun: Wer hat den Unfall gesehen oder kann Angaben zum Verursacher machen? Hinweise nimmt die Polizei Höxter unter der Telefonnummer 05271/9620 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell