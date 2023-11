POL-WI: Gescheiterte Einbrecher +++ Opel Corsa gestohlen und mit erheblichen Unfallschäden zurückgelassen +++ Zusammenstoß im Kreuzungsbereich +++ Aktueller Blitzerreport

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

Wiesbaden (ots)

1. Gescheiterte Einbrecher,

Wiesbaden, 15.11.2023, 21.00 Uhr bis 16.11.2023, 17.50 Uhr,

(pl)Zwischen Mittwochabend und Donnerstagabend versuchten unbekannte Täter in Wiesbaden erfolglos in ein Sonnenstudio, eine Wohnung und ein Einfamilienhaus einzubrechen. Die Eingangstür des Sonnenstudios in der Eltviller Straße hielt zwischen Mittwochabend und Donnerstagvormittag den Aufhebelversuchen stand. Auch in einem Mehrfamilienhaus in der Rheinstraße scheiterten Unbekannte am Donnerstag zwischen 06.45 Uhr und 17.45 Uhr beim Versuch, in eine Wohnung einzubrechen. Am Donnerstagnachmittag machten sich die Täter an der Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Obergasse in Naurod zu schaffen, ergriffen jedoch auch in diesem Fall unverrichteter Dinge die Flucht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Opel Corsa gestohlen und mit erheblichen Unfallschäden zurückgelassen, Wiesbaden-Biebrich, Drususstraße, Am Hohen Stein, 15.11.2023, 18.00 Uhr bis 16.11.2023, 09.00 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Donnerstag wurde in der Drususstraße in Biebrich ein grauer Opel Corsa gestohlen und am Donnerstagmorgen im Bereich der Straße "Am Hohen Stein" mit frischen Unfallschäden vorgefunden. Ein Passant entdeckte am Donnerstag gegen 09.00 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße "Am Hohen Stein" den erheblich beschädigten Pkw fest und informierte die Polizei. Es stellte sich dann im weiteren Verlauf heraus, dass der Opel im Verlauf der Nacht aus der Drususstraße entwendet worden war. Da der Wagen vor dem Diebstahl noch unbeschädigt war, ist davon auszugehen, dass mit dem gestohlenen Fahrzeug im Anschluss Unfälle verursacht worden sind. Die Wiesbadener Polizei nimmt Hinweise zum Diebstahl in der Drususstraße, möglichen Unfällen auf der Wegestrecke und dem Zurücklassen des Pkw in der Straße "Am Hohen Stein" unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Zusammenstoß im Kreuzungsbereich,

Wiesbaden, Konrad-Adenauer-Ring, Wielandstraße, 16.11.2023, 17.00 Uhr,

(pl)Beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge im Kreuzungsbereich Konrad-Adenauer-Ring/Wielandstraße wurden am Donnerstagnachmittag ein 42-jähriger Autofahrer und zwei mitfahrende Kinder leicht verletzt. Eine 22-jährige Autofahrerin war gegen 17.00 Uhr mit ihrem BMW von der Schiersteiner Straße kommend auf dem Konrad-Adenauer-Ring unterwegs und wollte dann nach links in die Wielandstraße einbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden VW Touran des 42-jährigen Mannes. Beide Fahrzeuge wurden durch die Kollision erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der 42-Jährige sowie die bei ihm im Auto sitzenden 5 und 8 Jahre alten Kinder wurden zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 26.000 Euro geschätzt.

4. Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstellen für die kommende Woche:

Montag: A3 Ri. FFM zw. TuR Medenbach und AK WI

Donnerstag: A66 Ri. RÜD, zw. Nordenstadt u Erbenheim

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

