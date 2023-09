POL-EL: Herzlake - Kabel gestohlen

Bad Bentheim (ots) - Am Dienstag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz in der Straße Im Hagelshoek in Bad Bentheim alarmiert. Während des Trocknungsvorgang geriet vermutlich aufgrund eines technischen Defektes ein Wäsche-Trockner in einem Einfamilienhaus in Brand. Anschließend griff das Feuer auf das Wohnhaus über. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 80.000 Euro. Rückfragen ...

