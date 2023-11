Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Mehrere Einbrüche +++ Auseinandersetzung auf dem Bahnhofsplatz +++ Neu gepflanzte Setzlinge gestohlen

Wiesbaden (ots)

1. Mehrere Einbrüche,

Wiesbaden, 15.11.2023,

(pl)In Wiesbaden wurden am Mittwoch mehrere Einbrüche festgestellt. Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen waren Einbrecher in der "Straße der Republik" in Biebrich zugange und drangen durch ein aufgehebeltes Fenster in ein Gebäude ein, wo sie dann aufgefundenes Bargeld entwendeten. In der Geisbergstraße machten sich Unbekannte am Mittwoch zwischen 07.20 Uhr und 14.00 Uhr erfolglos an der Balkontür sowie dem Fenster einer Wohnung zu schaffen und ergriffen daraufhin unverrichteter Dinge die Flucht. Am Mittwochabend wurde ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Wartestraße in Bierstadt festgestellt. Die Täter hatten sich durch eine gewaltsam geöffnete Balkontür Zugang zum Haus verschafft und anschließend die Räumlichkeiten durchsucht. Über das mögliche Diebesgut ist derzeit noch nichts bekannt. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Auseinandersetzung auf dem Bahnhofsplatz, Wiesbaden, Bahnhofsplatz, 15.11.2023, 18.15 Uhr,

(pl)Am Mittwochabend kam es auf dem Bahnhofsplatz zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei 24 und 37 Jahre alten Männern, in welche sich dann auch noch zwei Unbekannte einmischten. Die beiden Männer attackierten sich gegen 18.15 Uhr wechselseitig mit Schlägen. Nachdem die Kontrahenten im Verlauf der Auseinandersetzung zu Boden fielen, seien zwei unbekannte Männer hinzugekommen und hätten den am Boden liegenden 37-Jährigen getreten. Einer der Unbekannten wurde als etwa 25 Jahre alt, kräftig, mit schwarzen Haaren und einem Kinnbart beschrieben. Getragen habe er einen weißen Pullover, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe. Der Zweite soll schlank gewesen sein und eine dunkle Kappe, eine dunkelblaue Winterjacke mit Fellkragen sowie eine blaue Jeans getragen haben. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

3. Neu gepflanzte Setzlinge gestohlen,

Mainz-Kastel, Ludwig-Wolker-Straße, 13.11.2023, 12.00 Uhr bis 14.11.2023, 09.00 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben zwischen Montagmittag und Dienstagmorgen am Außenzaun einer Kleingartenanlage im Bereich der Ludwig-Wolker-Straße in Mainz-Kastel neu gesetzte Ligusterhecken gestohlen. Bei dem Diebesgut handelt es sich um 140 Setzlinge im Gesamtwert von rund 600 Euro. Hinweise nimmt das 2. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 entgegen.

