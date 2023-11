Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Hoher Sachschaden bei Gebäudebrand +++ Diebe in Wohnhaus +++ Autoaufbrecher entwenden Arbeitsgeräte +++ Einbruch in Gaststätte +++ Diebstahl von Fahrrad - Täter flüchten

Wiesbaden (ots)

1. Hoher Sachschaden bei Gebäudebrand,

Wiesbaden, Ernst-von-Harnack-Straße, Montag, 13.11.2023, 17:42 Uhr

(jn)Bei einem Feuer in der ehemaligen Carl-von-Ossietzky-Schule ist am Montagabend ein Schaden in Höhe von einigen Zehntausend Euro entstanden. Um 17:42 Uhr waren Feuerwehr und Polizei über eine Rauchentwicklung in dem leerstehenden Gebäude informiert worden, woraufhin die Einsatzkräfte in die Ernst-von-Harnack-Straße fuhren. Vor Ort konnte brennendes Inventar in einem Raum im Erdgeschoss festgestellt werden, wobei sich die Flammen bereits auf die Wände, die Decke und weitere Gebäudeteile ausgebreitet hatten. Das Feuer konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Dennoch entstand ein erheblicher Sachschaden, der sich ersten Schätzungen zufolge auf circa 80.000 Euro belaufen dürfte.

Die Kriminalpolizei geht derzeit ersten Hinweisen auf ein oder mehrere Knallgeräusche im Vorfeld des Brandes nach und ermittelt wegen Brandstiftung. Zudem beschrieb eine Zeugin zwei männliche Jugendliche im Alter von 15 bis 16 Jahren, die sich kurze Zeit später im näheren Umfeld des ehemaligen Schulgebäudes sehr verdächtig verhalten hatten. Einer soll recht kräftig und etwa 1,70 Meter groß gewesen sein, der Zweite sei auffallend groß (etwa 1,95 Meter) und schlank gewesen und soll eine beige Jogginghose sowie einen dunklen Pullover getragen haben.

Weitere sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den beiden Jugendlichen erbittet die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 / 345 - 0.

2. Diebe in Wohnhaus,

Wiesbaden, Mz-Kostheim, Schleiergewannweg, Sonntag, 12.11.2023, 05:30 Uhr

(wie) In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind Unbekannte in ein Wohnhaus in Kostheim eingedrungen und haben Gegenstände daraus entwendet. Bewohner eines Einfamilienhauses in der Straße "Schleiergewannweg" bemerkten in den frühen Morgenstunden des Sonntags Geräusche in ihrem Hausflur und begaben sich in das Treppenhaus, um nach dem Rechten zu sehen. Hierbei stellten sie einen Taschenlampenschein im Flur fest. Als die Bewohner sich schließlich ins Erdgeschoss trauten, befanden sich keine fremden Personen mehr im Haus. Der oder die Täter könnten ersten Erkenntnissen zufolge über die nicht verschlossene Haustür in das Innere des Gebäudes gelangt sein. Später wurde dann das Fehlen einer Lautsprecherbox und einer Geldbörse mit Inhalt bemerkt. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 0611/ 345-0 um Hinweise.

3. Autoaufbrecher entwenden Arbeitsgeräte, Wiesbaden, Bingertstraße, Biegerstraße, Zieglerstraße, bis Dienstag, 14.11.2023

(jn)In den zurückliegenden zwei Nächten waren Autoaufbrecher in Wiesbaden unterwegs, die es auf Arbeitsgeräte abgesehen hatten. In zwei Fällen machten die Kriminellen Beute, einmal gingen sie wohl leer aus. Im Tatzeitraum zwischen Sonntag und Dienstag schlugen sie bei einem in der Bingertstraße in Sonnenberg geparkten Renault Traffic zu, wobei sie lediglich bei ihrem gewaltsamen Vorgehen einen Schaden in Höhe von 700 Euro verursachten. Zwei weitere Taten ereignete sich in der zurückliegenden Nacht im Stadtteil Bierstadt. In der Biegertstraße beschädigten unbekannte Täter eine Seitenscheibe eines Kleinbusses von Fiat, öffneten hiernach die Tür und entwendeten Arbeitsgeräte im Wert von rund 600 Euro. In der Zieglerstraße machten die Langfinger Beute im Wert von ca. 3.000 Euro beim Diebstahl von Werkzeug aus einem Peugeot Expert. Hier ist noch unklar, wie die Täter das Fahrzeug öffnen konnten, da keine Spuren für einen Einbruch sprechen.

In allen drei Fällen ermittelt das Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei und bittet um Hinweise, die unter der Telefonnummer 0611 / 345 - 0 abgegeben werden können.

4. Einbruch in Mehrfamilienhaus,

Wiesbaden, Herderstraße, Montag, 13.11.2023, 10:30 Uhr bis 14:20 Uhr

(lt) Am vergangen Montag, zwischen 10:30 Uhr und 14:20 Uhr, kam es in der Herderstraße in Wiesbaden zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. Ein Unbekannter drang mittels roher Gewalt in eine Wohnung eines in einem Hinterhof befindlichen Hauses ein. Dort stahl er einen Fernseher der Marke "Panasonic", zwei Reisetaschen der Marke "Guess", eine Spielkonsole in Form eines USB-Sticks und Kleidung. Anschließend verließ der Täter das Gebäude unerkannt. Der entstandene Gesamtschaden liegt bei circa 8.300EUR. Hinweise zu der Tat nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer 0611/345-0 entgegen.

5. Einbruch in Gaststätte,

Mainz-Amöneburg, Wiesbadener Landstraße, Dienstag, 14.11.2023, 02:40 Uhr

(lt) Am Dienstag, den 14.11.2023 kam es gegen 02:40 Uhr in der Wiesbadener Landstraße in Amöneburg zu einem Einbruchsdiebstahl aus einer Gaststätte. Unbekannte Täter hebelten die Vordertür einer Gaststätte auf und verschafften sich so Zutritt in das Gebäude. Dort stahlen sie aus Spielautomaten Bargeld in Höhe von circa 900EUR. Zudem beträgt der entstandene Sachschaden an der Eingangstür circa 500EUR.

Hinweise zu der Tat nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0611/345-0 entgegen.

6. Diebstahl von Fahrrad - Täter flüchten, Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring, Sonntag, 12.11.2023, 21:10 Uhr bis 21:15 Uhr

(lt) Am vergangenen Sonntag, zwischen 21:10 Uhr und 21:15 Uhr, stahlen zwei Unbekannte in Wiesbaden im Kaiser-Friedrich-Ring ein abgestelltes Mountainbike. Während der Besitzer des Fahrrades eine Essenslieferung ablieferte und dabei sein Mountainbike der Marke Giant in der Farbe Dark Pink unabgeschlossen auf dem Bürgersteig auf Höhe der Hausnummer 46 stehen ließ, stahlen zwei männliche Jugendliche das Mountainbike. Der Besitzer konnte beide noch kurze Zeit nach der Tat fußläufig verfolgen, ihnen gelang es jedoch in Richtung Hauptbahnhof zu flüchten. Die beiden Täter können lediglich als männlich, circa 17-18 Jahre alt und schwarzbekleidet beschrieben werden. Hinweise zu der Tat nimmt das Wiesbadener Haus des Jugendrechts unter der Rufnummer 0611/ 345-0 entgegen.

7. Verkehrsunfallflucht,

Wiesbaden-Frauenstein, Kirschblütenstraße, Sonntag, 12.11.2023, 14:00 Uhr bis Montag, 13.11.2023, 07:25 Uhr

(lt) Im Zeitraum von vergangenem Sonntag, 14:00 Uhr bis Montag, 07:25 Uhr kam es in Wiesbaden-Frauenstein in der Kirschblütenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine unbekannte Person fuhr gegen einen in Höhe der Hausnummer 13 geparkten Audi A3. Anschließend verließ die unbekannte Person den Tatort, ohne Hinweise auf ihre Identität zu hinterlassen. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 1.800EUR.

Hinweise zu der Tat nimmt das 3. Polizeirevier unter der Rufnummer 0611/345-2340 entgegen.

Autobahnpolizei

1. Von Fahrbahn abgekommen und verletzt, Wiesbaden, Bundesautobahn 3, Montag, 13.11.2023, 10:35 Uhr

(wie) Am Montagvormittag ist ein Sattelzug auf der A 3 bei Wiesbaden von der Fahrbahn abgekommen, der Fahrer wurde verletzt. Der 46-jährige Niederländer war mit einem Sattelzug im Baustellenbereich der A 3 zwischen dem Wiesbadener Kreuz und der Anschlussstelle Raunheim unterwegs. Hierbei kam er aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit der Außenschutzplanke. Da der Fahrer nach dem Unfall über Schmerzen klagte, wurde ein Rettungswagen angefordert. Dieser brachte den Verletzten in eine Klinik. Der Sattelzug musste daher von einem Abschleppdienst aus der Baustelle gebracht werden. Die Autobahnpolizei schätzt den Sachschaden auf 3.500 EUR.

