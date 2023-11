Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilungen der Autobahnpolizei +++Gegen parkenden Lkw gefahren und schwer verletzt+++Verletzte bei Unfall+++Raser bremst Organtransport aus+++Viele Verstöße bei Geschwindigkeitsüberwachung+++

Wiesbaden (ots)

1. Gegen parkenden Lkw gefahren und schwer verletzt, Flörsheim, Bundesautobahn 3, Montag, 13.11.2023, 03:00 Uhr

(wie) In der Nacht auf Montag ist es auf der A 3 bei Flörsheim zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Pkw-Fahrer beim Aufprall auf parkende Lkw schwer verletzt worden ist. Der 52-Jährige befuhr mit einem BMW die A 3 von Frankfurt kommend in Richtung Köln. In der Baustelle zwischen dem Mönchchof Dreieck und dem Wiesbadener Kreuz kam der Mann aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte seitlich mit einem auf dem Seitenstreifen geparkten Sattelzug. Hierdurch kam der Pkw wieder auf die Fahrbahn, geriet ins Schleudern und kam erneut nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte der BMW gegen den Sattelauflieger eines weiteren Sattelzuges und blieb verkeilt unter diesem stecken. Bei der Kollision wurde der 52-Jährige schwer verletzt und wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Nachdem die Feuerwehr ihn aus dem Fahrzeugwrack herausgeschnitten hatte, wurde er notärztlich versorgt und schließlich schwerstverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten war der rechte Fahrstreifen gesperrt. Die Autobahnpolizei schätzt den Sachschaden auf 38.000 EUR.

2. Verletzte bei Unfall,

Bundesautobahn 3, Fahrtrichtung Frankfurt, Bereich Medenbach, Freitag, 10.11.2023, 14:18 Uhr

(jn)Am Freitagnachmittag ereignete sich auf der A 3 bei Medenbach ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden und ein Schaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro entstand. Ermittlungen an der Unfallstelle zufolge befuhr ein Kleintransporter-Fahrer um 14:18 Uhr die A3 in Fahrtrichtung Frankfurt, als es aus bisher nicht abschließend bekannten Gründen, wohl aber beim Spurwechsel, zu einem Zusammenstoß mit einem Opel kam. Dabei verlor die 23-jährige Fahrerin des Opels die Kontrolle über ihr Fahrzeug und schleuderte gegen den BMW eine 54-Jährigen. Zudem wurde durch abfallende Fahrzeugteile der Peugeot eines 35-Jährigen beschädigt. Infolge des Unfalles musste die 23-Jährige sowie ihre 22-jährige Beifahrerin mit teils schwereren Verletzungen stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Die gesamte Schadenshöhe wird mit 22.000 Euro beziffert, der Opel und der BWM mussten abgeschleppt werden.

Gegen 14:39 Uhr kam es am Ende des durch den Unfall verursachten Staus zu einem weiteren Verkehrsunfall. Ein 34-jähriger Porsche-Fahrer bemerkte den sich staubedingt verlangsamenden Verkehr zu spät und kollidierte mit dem VW eines 24-Jährigen. Dabei geriet er mit der linken Fahrzeugfront seines Porsche unter die Mittelschutzplanke, wo er sich verkeilte. Der 34-Jährige blieb unverletzt, der Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro.

3. Raser bremst Organtransport aus,

Bad Camberg, Bundesautobahn 3, Samstag, 11.11.2023, 13:15 Uhr

(wie) Am Samstag hat ein Raser auf der A 3 bei Bad Camberg einen Organtransport genötigt und ausgebremst. Der 25-jährige Fahrer eines eiligen Organtransportes des Deutschen Roten Kreuzes war mit Sondersignalen auf der A 3 in Richtung Frankfurt unterwegs. Im Baustellenbereich zwischen Bad Camberg und Idstein wurde er hierbei bei circa 140 km/h von einem Nissan mit schweizerischer Zulassung von hinten bedrängt und mit Lichthupe zum Platz machen aufgefordert. Plötzlich überholte der Nissan rechts und scherte eng vor einem weiteren Pkw vor dem Notfallfahrzeug wieder ein, sodass diese stark abbremsen mussten, um einen Unfall zu verhindern. Streifen der Autobahnpolizei fahndeten nach dem Nissan und fanden diesen beim Tanken an der Raststätte Medenbach. Eine Erklärung für sein rechtswidriges Verhalten hatte der 22-jährige Schweizer nicht. Gegen ihn wird nun wegen Nötigung und Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Die Autobahnpolizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Rufnummer 0611/ 345-4140 zu melden. Insbesondere der Fahrer oder die Fahrerin des ausgebremsten Pkw wird um Kontaktaufnahme gebeten.

4. Viele Verstöße bei Geschwindigkeitsüberwachung, Wiesbaden, Bundesautobahn 3, Sonntag, 12.11.2023, 07:40 Uhr bis 16:00 Uhr

(wie) Bei einer Geschwindigkeitsmessung auf der A 3 bei Wiesbaden hat die Polizei am Sonntag viele Raser erwischt. Die Beamten richteten gegen 07:40 Uhr eine Messstelle zwischen der Tank- und Rastanlage Medenbach und dem Wiesbadener Kreuz im auf 120 km/h beschränkten Bereich ein. In der Messzeit bis 16:00 Uhr passierten knapp 19.000 Fahrzeuge die Messstelle. 303 davon wurden aufgrund ihrer zu hohen Geschwindigkeit "geblitzt". 149 waren so schnell, dass es nun zu Punkteeinträgen beim Kraftfahrtbundesamt in Flensburg kommen wird. Elf Fahrerinnen oder Fahrer müssen sich auf einem Bußgeldbescheid mit Fahrverbot einstellen. Als unrühmlicher Schnellster passierte ein Pkw mit 215 km/h anstelle der erlaubten 120 km/h die Messstelle.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell