Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Raub

Ilmenau (ots)

In den frühen Morgenstunden des 12. Oktober 2023 (vor 03.30 Uhr) gelangten mehrere bislang unbekannt gebliebene Täter gewaltsam in eine Spielothek in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Langewiesen. Ein 31-jähriger Mitarbeiter wurde auf den Einbruch aufmerksam und begab sich in das Objekt. Dort wurde er durch die unbekannten Personen angegriffen, schwer verletzt und kam in der weiteren Folge in ein Krankenhaus. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Nach derzeitigem Kenntnisstand handelte es sich bei den Unbekannten offenbar um zwei männliche Personen, welche dunkel gekleidet waren (mit Tarnkleidung) und sich derart vermummten, dass nur die Augen sichtbar gewesen sind. Am Objekt entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 500 Euro, entwendet wurden augenscheinlich mehrere Schlüssel. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Sachverhalt getätigt haben, werden gebeten sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0266373/2023) in Verbindung zu setzen. (jd)

