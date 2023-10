LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrollen

Eisenach (ots) - Ein oder mehrere bislang unbekannt gebliebene Personen versuchten gewaltsam ein Fenster zu öffnen um in das Innere eines Einkaufsmarktes in der Mühlhäuser Straße zu gelangen. Das Vorhaben misslang. Es entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 1.000 Euro. Die Tat wurde zwischen dem 16. Oktober, 21.30 Uhr und gestern, 05.30 Uhr verübt. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Eisenach unter ...

