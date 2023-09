Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Bundespolizei greift 49 Migranten auf und nimmt zwei Schleuser fest

Kodersdorf, Görlitz, Uhyst bei Boxberg, Tauchritz, Rietschen (ots)

31.08.2023 / 11:10 Uhr - 01.09.2023 / 07:56 Uhr Kodersdorf, Görlitz, Uhyst bei Boxberg, Tauchritz, Rietschen

Die Bundespolizei hat in den letzten 24 Stunden im Großraum Görlitz 49 Migranten in Gewahrsam genommen und am heutigen Morgen in Kodersdorf zwei ukrainische Schleuser gestoppt.

Die beiden 28- und 32-jährigen Männer haben mit ihren zwei PKW insgesamt sieben männliche Migranten aus Syrien auf der Autobahn 4 von Polen nach Deutschland gebracht. Sie wurden um 04:35 Uhr kurz hinter der Autobahnabfahrt Kodersdorf kontrolliert. Ihnen wird das Einschleusen von Ausländern vorgeworfen. Die Ermittlungen dauern noch an.

Darüber hinaus wurden am 31. August 2023 im Stadtgebiet Görlitz, in Uhyst bei Boxberg, in Tauchritz und in Rietschen insgesamt 42 Migranten aus Syrien, aus der Türkei, aus Palästina und aus Afghanistan in Gewahrsam genommen. Viele stellten ein Schutzersuchen und werden an Erstaufnahmeeinrichtungen weitergeleitet. Zum Teil dauert die Bearbeitung noch an. Die Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf ermittelt wegen der unerlaubten Einreise sowie wegen des unerlaubten Aufenthaltes. Die Ermittlungen richten sich auch gegen die Schleuser, die die Migranten im Grenzgebiet abgesetzt haben. Es wird um Mitteilung eventueller Hinweise zu diesen Taten und Schleuserfahrzeugen unter der Telefonnummer 03581 / 36260 gebeten.

