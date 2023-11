Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Mehrere Einbrüche gemeldet +++ Discobesucherin von Fremden beleidigt und bedroht +++ Big Bags mit Baustoffen entsorgt +++ E-Bike von Straßenlaterne gestohlen +++ Rollerdiebe von Zeugin verscheucht

Wiesbaden (ots)

1. Mehrere Einbrüche gemeldet,

Wiesbaden, Josef-Brix-Straße, Mainstraße, Freseniusstraße, Kapellenstraße, Freitag, 10.11.2023 bis Sonntag, 12.11.2023

(he)Im Verlauf des vergangenen Wochenendes wurden der Wiesbadener Polizei mehrere Einbrüche gemeldet, bei denen ein Schaden von mehrere Tausend Euro entstand. In Biebrich drangen Einbrecher in der Josef-Brix-Straße durch ein Fenster in eine Hochparterrewohnung ein und durchsuchte diese. Dabei fiel ihnen mehrere Tausend Euro Bargeld in die Hände- Damit gelang ihnen unerkannt die Flucht. Tatzeitraum war in diesem Fall zwischen 15:30 Uhr und 18:00 Uhr. Am Sonntagmittag wurde auch aus Biebrich, jedoch in der Mainstraße geschehen, der Einbruch in eine Cocktailbar gemeldet. Zwischen 04:00 Uhr und 14:00 Uhr öffneten die Täter mit roher Gewalt den Hintereingang der Bar und machten sich anschließend an den Spielautomaten zu schaffen. Zwei Stück wurden aufgehebelt und das darin befindliche Bargeld entwendet. Im Wiesbadener Nordosten waren ebenfalls Einbrecher am Werk. Sowohl in der Kapellenstraße als auch in der Freseniusstraße stiegen Täter in jeweils eine Wohnung ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. In der Freseniusstraße wurden Schmuck und amtliche Unterlagen entwendet wohingegen in der Kapellenstraße nach ersten Erkenntnissen nichts gestohlen wurde. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat in allen Fällen die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

2. Discobesucherin von Fremden beleidigt und bedroht, Mainz-Kastel, Peter-Sander-Straße, Sonntag, 12.11.22023, 02:58 Uhr

(he)In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde eine junge Frau in Kastel auf dem Parkplatz einer Diskothek von einem Unbekannten beleidigt und bedroht. Die 20-Jährige aus dem Kreis Groß-Grau verließ um kurz vor 03:00 Uhr die Disco und ging über den Parkplatz zu ihrem Auto. Auf dem Weg dorthin habe ein Fremder sie zunächst angesprochen und nach eigenen Angaben versucht anzumachen. Als dies jedoch keine Wirkung zeigte, habe der Täter angefangen die Frau zu beleidigen und zu bedrohen. Weiterhin habe er mehrfach gegen den Pkw der 20-Jährigen getreten. Verängstigt flüchtete die Angegangene dann in ihrem Pkw von der Örtlichkeit. Beschreibung des Täters: 20-24 Jahre alt, schmale Statur, braune, leicht lockige kurze Haare, dicke, buschige Augenbrauen, weißes T-Shirt, helle Jeans. Das 2. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-2240 Zeugen, bzw. Hinweisgeber sich zu melden.

3. Big Bags mit Baustoffen entsorgt,

Wiesbaden-Breckenheim, Feldweg seitlich L3039, Bereich Hof Ewigsborn, Feststellungszeitpunkt: Sonntag, 12.11.2023, 17:15 Uhr

(he)Gestern Nachmittag wurde der Polizei mitgeteilt, dass in der Feldgemarkung von Breckenheim zwei große Säcke mit Baumaterialien unerlaubt entsorgt worden seien. Vor Ort wurde festgestellt, dass unbekannte Täter an der Örtlichkeit, unmittelbar an einem Strommast gelegen, zwei sogenannte "Big Bags" abgeladen hatten. Diese waren augenscheinlich mit Resten von Wellplatten zum Belegen von Dachflächen gefüllt. Die Säcke waren mit einem Hinweis bedruckt, welcher auf asbesthaltige Materialen hinweisen sollte. Ob es sich jedoch tatsächlich um solche handelte, steht nicht fest. Die eingesetzte Streife veranlasste eine Entsorgung und leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Wer in den vergangenen Tagen in der Gemarkung entsprechende Wahrnehmungen gemacht oder Hinweise auf Baustellen geben kann, bei denen entsprechende Dachplatten abmontiert oder ausgetauscht wurden wird gebeten, mit der Wiesbadener Kriminalpolizei Kontakt aufzunehmen, Telefon (0611) 345-0.

4. E-Bike von Straßenlaterne gestohlen,

Wiesbaden, Roonstraße, Samstag, 11.11.2023, 22:30 Uhr bis Sonntag, 12.11.2023, 03:00 Uhr

(he)In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in der Roonstraße ein an einer Straßenlaterne angeschlossenes E-Bike entwendet und dadurch ein Schaden von knapp 3.000 Euro verursacht. Gegen 22:30 Uhr wurde das Pedelec der Marke Bicycles in grau in Höhe der Hausnummer 6 angeschlossen. Bei ihrer Rückkehr gegen 03:00 Uhr musste die Besitzerin feststellen, dass das Rad verschwunden war. Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2440 entgegen.

5. Rollerdiebe von Zeugin verscheucht,

Wiesbaden, Norderneyer Straße, Sonntag, 12.11.2023, 17:15 Uhr

(he) Gestern Abend versuchten drei Personen in der Norderneyer Straße augenscheinlich einen Roller zu entwenden, flüchteten jedoch, nachdem sie von einer Zeugin angesprochen wurden, vom Tatort. Die drei Unbekannten machten sich gegen 17:15 Uhr an dem Roller zu schaffen und beschädigten dabei die Frontverkleidung im Bereich des Zündschlosses. Nach einer entsprechenden Ansprache durch eine Zeugin flüchteten die Unbekannten ohne Roller fußläufig vom Tatort. Zu den Flüchtigen kann nur gesagt werden, dass es sich um drei männliche Täter mit dunkler Kleidung gehandelt haben soll. An dem Roller entstand ein Sachschaden von circa 200 Euro. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2540 entgegen.

