POL-LIP: Lemgo. Einbruch in Bürogebäude.

Lippe (ots) - Am Freitagabend (16.02.2024) gegen 19.30 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem brennenden Kleidercontainer an der Hauptschule im Niedernfeldweg gerufen. Dieser brannte aus bislang ungeklärter Ursache. Es ist nicht auszuschließen, dass der Container absichtlich in Brand gesetzt wurde. Die Feuerwehr übernahm die Löscharbeiten. Es entstand Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Wer Zeugenhinweise zum Brand ...

mehr