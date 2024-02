Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe-Greste. Werkstoffe bei Einbruch gestohlen.

Lippe (ots)

In der Werkstraße drang ein Unbekannter am Montagabend (19.02.2024) gegen 21.45 Uhr über ein Fenster in ein Firmengebäude ein. Er entwendete nach ersten Erkenntnissen Zinkwerkstoff und flüchtete bevor die Einsatzkräfte am Tatort eintrafen. Sofort eingeleitete Suchmaßnahmen - auch durch einen Diensthund - blieben erfolglos. Der unbekannte Einbrecher soll männlich gewesen sein und einen grauen Kapuzenpullover sowie eine Maske getragen haben. Das Kriminalkommissariat 2 bittet mögliche Zeugen des Einbruchs unter der Rufnummer 05231 6090 um sachdienliche Hinweise.

