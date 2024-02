POL-LIP: Augustdorf. Feuer im Toilettenbereich der Realschule.

Lippe (ots) - In der Werkstraße drang ein Unbekannter am Montagabend (19.02.2024) gegen 21.45 Uhr über ein Fenster in ein Firmengebäude ein. Er entwendete nach ersten Erkenntnissen Zinkwerkstoff und flüchtete bevor die Einsatzkräfte am Tatort eintrafen. Sofort eingeleitete Suchmaßnahmen - auch durch einen Diensthund - blieben erfolglos. Der unbekannte Einbrecher soll männlich gewesen sein und einen grauen ...

