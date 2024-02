Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Seniorin beim Überqueren der Straße von Autofahrer erfasst.

Lippe (ots)

Auf der Friedrich-Petri-Straße wurde am Montagmorgen (19.02.2024) eine 80-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Ein 33-Jähriger fuhr gegen 9.50 Uhr mit seinem Mercedes Benz C 400 in Richtung Schötmarsche Straße, als er die Frau aus Lage erfasste, als sie mit ihrem Rollator die Straße an einer dortigen Fußgängerfurt überquerte. Durch den Zusammenstoß mit dem Mercedes erlitt die Seniorin schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Der Autofahrer aus Lage stand zum Zeitpunkt des Unfalls augenscheinlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke, so dass ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an.

