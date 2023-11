Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Diebstähle aus Schuppen: Diverse Taten in der Gemeinde Kirchlinteln

Kirchlinteln (ots)

In der Nacht auf Mittwoch trieben bislang unbekannte Diebe in der Gemeinde Kirchlinteln ihr Unwesen, dabei hatten sie es auf Schuppen und andere Nebengebäude auf Privatgrundstücken abgesehen.

In einem Fall versuchten Diebe, ein E-Bike aus einem unverschlossenen Abstellraum an der Ringstraße zu entwenden. Der Versuch scheiterte, da das Fahrrad mit einem hochwertigen Schloss gesichert war. Letztlich ließen sie das E-Bike am Tatort zurück, nicht jedoch hochwertiges Werkzeug, das sie ebenfalls in dem unverschlossenen Raum auffanden und schließlich erbeuteten. In einem weiteren Fall in derselben Straße öffneten die Unbekannten ein Schloss zu einem Geräteschuppen gewaltsam, um anschließend einen E-Scooter sowie hochwertiges Werkzeug zu entwenden. Ebenfalls in der Ringstraße hebelten die Einbrecher zwei Türen zu Lagerräumen aus, wo sie jedoch keine Wertgegenstände fanden und daher nichts stahlen.

In Luttum stahlen die Diebe aus einem unverschlossenen Schuppen am Schützenweg eine Akku-Heckenschere. In derselben Straße entwendeten sie noch ein E-Bike aus einer Remise, nachdem sie das Schloss gewaltsam öffneten. Auf einem Grundstück am Luttumer Postweg bemerkten die Anwohner verdächtige Schuheindruckspuren im Schnee, hier waren die Diebe offenbar auch, sie erbeuteten jedoch kein Diebesgut.

In Specken brachen die Täter in ein ehemaliges landwirtschaftliches Anwesen an der Straße Specken ein, wo jedoch offenbar nichts entwendet wurde.

Die Polizei geht davon aus, dass alle bislang registrierten Taten von denselben Tätern begangen worden sein dürften. Die Beamten raten grundsätzlich dazu, Nebengebäude, Schuppen und Gartenhäuser stets gut zu sichern und abzuschließen. Aufgrund der aktuellen Taten in der Gemeinde Kirchlinteln werden Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, gebeten, sich unter Telefon 04236/943370 bei der Polizeistation Kirchlinteln zu melden. Und bei künftigen verdächtigen Beobachtungen sollte nicht gezögert werden, sondern sofort die Polizei gerufen werden.

