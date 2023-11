Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Weihnachtsmärkte: Polizei warnt vor Langfingern und gibt Tipps

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

Die Weihnachtszeit hat begonnen. Für viele Menschen gehört zur vorweihnachtlichen Stimmung auch der Besuch auf dem Weihnachts- und Wintermarkt dazu. Weihnachtsmärkte ziehen aber auch Langfinger an, die es auf Brieftaschen abgesehen haben.

Taschendiebstähle stellen ein allgemeines Kriminalitätsphänomen dar. Die Polizeiinspektion Verden/Osterholz möchte die Märkte jedoch zum Anlass nehmen, um darauf hinzuweisen, wie man sich vor Langfingern schützen kann. Deswegen gelten die Tipps nicht nur für Weihnachts- und Wintermärkte, sondern in allen Situationen im öffentlichen Raum, in denen es unübersichtlich ist oder viele Menschen unterwegs sind. Vor allem Menschenansammlungen bieten Taschendieben die Möglichkeit, das unübersichtliche Gedränge zu nutzen und zuzugreifen. Zumeist beobachten sie zunächst potenzielle Geschädigte ihrer Tat, bevor sie versuchen, Portemonnaies oder andere Wertsachen zu erbeuten. Nicht selten arbeiten die Taschendiebe arbeitsteilig und in Gruppen. Ein Täter beobachtet die Umgebung, während andere versuchen, den Geschädigten abzulenken, die Beute zu stehlen und anschließend verschwinden zu lassen. Dabei bedienen sie sich verschiedener Maschen: So drängeln sich Täter bewusst an den Geschädigten vorbei oder rempeln sie an. Eine andere Methode ist, den schönen Wintermantel "versehentlich" zu beschmieren. Im Anschluss reagieren die Täter vermeintlich hilfsbereit und spiegeln vor, das provozierte Malheur sauber wischen zu wollen - tatsächlich sind all dies lediglich Versuche, in die Nähe der Geschädigten zu kommen, um ihnen in die Tasche zu langen. Weiterhin versuchen Täter in der Vorweihnachtszeit eine vermeintliche Hilfsbedürftigkeit vorzuspiegeln. Zückt man in guter Absicht das Portemonnaie, können auch Täter darauf zugreifen. Eine weitere Masche ist, sich als Tourist auszugeben und sich auf Smartphone oder Stadtplan den Weg zeigen zu lassen. Während man hilfsbereit den Weg beschreibt, versuchen die Täter diese Ablenkung zu nutzen und sich der Wertsachen zu bereichern.

Um sich vor Taschendieben zu schützen, weist die Polizeiinspektion Verden/Osterholz auf folgende Tipps hin: Tragen Sie Portemonnaie und Wertsachen immer dicht am Körper - im Idealfall in der verschlossenen Innentasche Ihrer Kleidung. Wertsachen und Mobiltelefone gehören in keinem Fall in die Außentaschen - es ist für die geschickten Täter ein Leichtes, dort fündig zu werden. Niemals sollten EC-Karte und die zugehörige PIN zusammen aufbewahrt werden. Ohnehin sollte die PIN gar nicht erst mitgeführt werden. Auch Codierungen oder Chiffren machen Ihre PIN nicht sicher - die Täter rechnen damit. An Bargeld sollte nur so viel mitgenommen werden, wie man auch tatsächlich benötigt. Es ist sicherer, Hand- und Umhängetaschen zu verschließen und mit der Verschlussseite am Körper zu tragen. Im Gedränge bietet es sich an, Rücksäcke vor der Brust zu tragen - so hat man diesen immer im Blick. Taschen oder Jacken sollten niemals unbeaufsichtigt gelassen werden - auch wenn man an Ständen verweilen möchte. Selbst der kurze Gang zur Weihnachtsbude kann den Tätern reichen, Sie um Ihre Tasche zu erleichtern. Wenn man schon vor dem Marktbesuch weiß, dass man gegebenenfalls etwas spenden möchte, bietet es sich an, vorab den entsprechenden Betrag zurecht zu legen - so muss nicht beim Entrichten der Spende das gesamte Portemonnaie hervorgeholt werden.

Für den Fall, dass das Bargeld doch nicht für den ganzen Marktbesucht ausreicht, hat die Polizeiinspektion Verden/Osterholz ebenfalls Tipps parat, wie man sich bei Bargeldabhebungen an Geldautomaten vor Dieben schützen kann: Lassen Sie sich dabei niemals von Dritten ablenken oder in Gespräche verwickeln. Größere Bargeldabhebungen sollten nie allein vorgenommen werden. Der Einblick in das Portemonnaie geht nur den Besitzer etwas an, ob am Geldautomaten oder am Marktstand. In allen Fällen gilt: Es gesundes Misstrauen ist kein Zeichen von Unhöflichkeit - auch nicht in der Weihnachtszeit!

Während die Täter versuchen, in den Menschenmassen unterzutauchen und nicht aufzufallen, ist die Polizei aktiv und auf den Weihnachts- und Wintermärkten auf Streife unterwegs - auch in ziviler Kleidung. Sie benötigen Hilfe? Dann sprechen Sie gerne die Polizistinnen und Polizisten an oder wählen Sie den Notruf.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz