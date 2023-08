POL-PDPS: Open-Air-Festival "Spätschicht"

Pirmasens (ots) - Am 25.08.2023, um 04:50 Uhr meldet eine Passantin, dass sie ein Reh in der Lothringer Straße in Pirmasens festgestellt habe, welches sich in einem Metalltor verfangen habe. Beim Eintreffen der Polizei kann das Reh in seiner misslichen Lage festgestellt werden. Da dieses nicht so einfach befreit werden konnte, wurde die Feuerwehr der Stadt Pirmasens hinzugezogen. Durch den gemeinsamen Einsatz konnte das Tier unverletzt befreit und in einem angrenzenden ...

mehr