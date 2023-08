Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: vermeintlicher Verkehrsunfall

Pirmasens (ots)

Am 25.08.2023, gegen 10:50 Uhr wird die Polizeiinspektion Pirmasens über einen vermeintlichen Verkehrsunfall auf dem Parkdeck eines Kaufhauses in der Wiesenstraße in Pirmasens in Kenntnis gesetzt. Eine Streife fährt hieraufhin die Örtlichkeit an, um den Verkehrsunfall aufzunehmen. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde bekannt, dass der 79-jährige Fahrer eines Mercedes Benz beim Vorwärtsausparken einen anderen PKW leicht touchiert hatte. An den beiden beteiligten PKWs konnte kein Schaden festgestellt werden, jedoch roch der 79-jährige Mercedes Benz-Fahrer nach Alkohol, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser hatte einen Wert von 0.70 Promille, weshalb ein Ordnungswidirigkeitenverfahren eingeleitet wurde. |pips

