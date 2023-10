Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Nötigung und Sachbeschädigung

Gerolstein (ots)

Wie die Polizei bereits am 18.10.2023 berichtete beschäftigt aktuell ein amtsbekannter Mann aus dem Gerolsteiner Stadtgebiet erneut die Beamt*innen der Polizeiwache Gerolstein.

Am 17.10.2023 begab sich dieser zur katholischen Kirche in Gerolstein und beschädigte dort mehrere Türen und Schlösser, in dem er diese teilweise mit Sekundenkleber verklebte. Entsprechende Tatort- und Spurensicherungsmaßnahmen wurden durch die Polizei vorgenommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Im Zeitraum 12.10.2023 bis 13.10.2023 hatte er bereits die Haupteingangstüre des Pfarramtes der Kirche mittels einer Kette mit Vorhängeschloss versperrt, so dass es den Mitarbeiter*innen des Pfarramtes zunächst nicht möglich war, das Gebäude zu betreten. Die Kette musste mittels Werkzeug entfernt werden. Auch hier wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Am 18.10.2023 gegen 16:45 Uhr begab sich der 45-jährige Mann in die Hauptstraße in Gerolstein, hier trat er gegen einen Kunden Stopper, welcher umfiel. Es entstand marginaler Schaden durch Kratzer.

Zeugen, welche die Handlungen beobachtet haben, dürfen gebeten werden, sich bei der Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 zu melden.

