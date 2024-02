Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Zusammenstoß durch nicht beachtete Vorfahrt.

Lippe (ots)

In der Goethestraße ereignete sich am Dienstagvormittag (20.02.2024) ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKWs. Eine 82-Jährige aus Bad Salzuflen wollte gegen 11.15 Uhr mit ihrer Mercedes Benz A-Klasse die Kreuzung geradeaus in die Sophienstraße überqueren. Dabei übersah sie augenscheinlich einen Bielefelder, der mit seinem 1er-BMW auf der vorfahrtberechtigten Bismarckstraße in Richtung Brüderstraße unterwegs war. Die Fahrzeuge prallten zusammen, wobei der 32-Jährige im BMW leicht verletzt wurde. An den beiden Wagen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

