Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. 8-Jähriger auf dem Gehweg übersehen und von Auto angefahren.

Lippe (ots)

An der Blomberger Straße kam es am Dienstagmorgen (20.02.2024) gegen 7.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Junge leicht verletzt wurde. Eine 51-Jährige aus Blomberg fuhr mit ihrem 4er-BMW in Richtung Hasselter Platz und passierte zunächst einen Bus, der an der Haltestelle stand. Anschließend beabsichtigte die Frau nach rechts auf den Parkplatz der Volksbank abzubiegen. Dabei übersah sie einen 8-Jährigen aus Detmold auf dem Gehweg, so dass ihr BMW und der Junge zusammenstießen. Der junge Fußgänger erlitt dadurch leichte Verletzungen und wurde von einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Die Eltern des 8-Jährigen wurden informiert und erschienen vor Ort. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell