POL-LIP: Bad Salzuflen. In Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen.

In der Schießhofstraße brachen bislang Unbekannte am Mittwoch (21.02.2024) zwischen 16.30 und 23.30 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein. Die Bewohnerin bemerkte bei ihrer Rückkehr in die Wohnung, dass diverse Schubläden und Schränke von den Einbrechern nach Beute durchsucht worden sind. Wie genau die Täter sich Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft haben und ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Das Kriminalkommissariat 2 bittet mögliche Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, sich telefonisch unter 05231 6090 zu melden.

