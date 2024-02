Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Verkehrsunfall bei Verlassen des Grundstücks.

Lippe (ots)

In der Hans-Hinrichs-Straße stießen am Mittwochabend (21.02.2024) gegen 19 Uhr zwei Fahrzeuge zusammen. Eine 76-Jährige aus Detmold wollte mit ihrem Kia XCeed von ihrer Grundstückszufahrt nach rechts in die Straße einbiegen. Dabei übersah sie augenscheinlich durch parkende Fahrzeuge den vorfahrtberechtigten Fiat 500 einer 20-jährigen Detmolderin, die in Richtung Innenstadt unterwegs war. Durch den Zusammenstoß beider Autos wurden die Fahrerinnen leicht verletzt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit, der Schaden wurde insgesamt auf 9.000 Euro geschätzt. Der Fiat wurde abgeschleppt. Die Fahrbahn blieb für die Dauer der Unfallaufnahme rund eine Stunde gesperrt.

