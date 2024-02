Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Lüerdissen. Motorradfahrer von Fahrbahn abgekommen und gestürzt.

Lippe (ots)

Zum ersten lippischen Krad-Unfall des Jahres kam es leider am Mittwochnachmittag (21.02.2024) auf der Niederluher Straße in Lüerdissen. Gegen 15.30 Uhr war ein 26-Jähriger aus Bad Salzuflen mit seiner BMW F 900 R in Richtung Luherheide unterwegs. In einer Linkskurve geriet der Mann nach ersten Erkenntnissen mit seinem Motorrad auf den Seitenstreifen, kam dadurch von der Fahrbahn ab und stürzte. Der Motorradfahrer trug durch den Sturz leichte Verletzungen davon. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell