POL-MZG: Verkehrsunfall in Mettlach

Merzig, Stadtteil Ballern (ots) - Am Sonntag, den 28.05.2023, gegen 16:20 Uhr wurde während eines Fußballspiels in Merzig, Stadtteil Ballern, zwischen dem FC Fitten und SG Faha-Weiten wurde ein Fußballspieler aufgrund eines Foulspiels vom Schiedsrichter mit roter Karte des Feldes verwiesen. Im Anschluss an den Feldverweis versetzte der Spieler dem Schiedsrichter einen Schlag bzw. Stoß an die Brust, woraufhin der ...

