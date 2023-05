Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Fußballschiedsrichter angegriffen

Merzig, Stadtteil Ballern (ots)

Am Sonntag, den 28.05.2023, gegen 16:20 Uhr wurde während eines Fußballspiels in Merzig, Stadtteil Ballern, zwischen dem FC Fitten und SG Faha-Weiten wurde ein Fußballspieler aufgrund eines Foulspiels vom Schiedsrichter mit roter Karte des Feldes verwiesen. Im Anschluss an den Feldverweis versetzte der Spieler dem Schiedsrichter einen Schlag bzw. Stoß an die Brust, woraufhin der Schiedsrichter das Spiel abbrach und beide Mannschaften vom Platz schickte. Bei Verlassen des Spielfeldes näherte sich ein weiterer Spieler der Mannschaft dem 35-jährigen Schiedsrichter von hinten und schlug diesem ohne jegliche Vorwarnung mit der rechten Faust in die rechte Gesichtshälfte, so dass der Schiedsrichter zu Boden ging und wenige Sekunden benommen war. Der Schiedsrichter wurde leicht verletzt. Gegen beide Spieler (22 und 47 Jahre alt), die ermittelt werden konnten, wird eine Strafanzeige wegen Körperverletzung gefertigt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der PI Merzig unter 06861/7040 in Verbindung zu setzen.

