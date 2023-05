Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Betrunkener Krad-Fahrer gefährdet Verkehrsteilnehmer

Merzig (ots)

Am Donnerstag, dem 18.05.2023, (Vatertag) bemerkte eine Funkstreife der Polizeiinspektion Merzig gegen 18:30 Uhr in der Trierer Straße in Merzig ein gelbes Kleinkraftrad mit Versicherungskennzeichen, das mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit geführt wurde. Als man den Kradfahrer kontrollieren wollte, flüchtete dieser und fuhr starke Schlangenlinien, damit er nicht von dem Polizeifahrzeug überholt werden konnte. Dabei geriet er auch auf die Gegenfahrbahn. In der Ortslage Besseringen konnte er dann nach minutenlanger Flucht aufgrund hervorragender Ortskenntnisse über Fußwege flüchten, wenig später jedoch in Weiler wieder angetroffen und festgenommen werden. Der Fahrer war deutlich alkoholisiert und ist bereits seit zehn Jahren nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis. Das benutzte Kleinkraftrad war auch nicht versichert, denn das geführte Kennzeichen wurde missbräuchlich benutzt. Vor seiner Wohnung konnten später noch zwei weitere Kleinkrafträder aufgefunden werden, die ebenfalls nicht versichert waren. Die Polizei Merzig bittet nur Verkehrsteilnehmer, insbesondere auch Fußgänger, die von dem Führer des gelben Kleinkraftrad auf seiner Flucht gefährdet wurden.

