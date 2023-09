Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Alfter

FW Alfter: Ergänzung/Korrekturmeldung zu vorangegangener Meldung "Großbrand in Alfter"

Alfter (ots)

Die Löscharbeiten an der Einsatzstelle in Alfter, wo seit dem Abend mehrere Anbauten und Schuppen eines landwirtschaftlichen Anwesens brannten, konnten am frühen Sonntagmorgen gegen 05:30 Uhr zunächst beendet werden. Am Sonntagvormittag soll die Brandstelle erneut durch Einsatzkräfte der Feuerwehr kontrolliert werden.

Dem Ende der Einsatzmaßnahmen waren umfangreiche Nachlösch- und Aufräumarbeiten vorausgegangen. Dabei wurden unter anderem Dach- und Trümmerteile der betroffenen Gebäude mit einem so genannten Schreitbagger des Technischen Hilfswerks auseinandergezogen, um an darunter liegende Brandnester gelangen zu können. Ein Baufachberater des THW unterstützte die Einsatzleitung vor Ort bei der Beurteilung der Standsicherheit einzelner Gebäudeteile. Auch der Kreisbrandmeister des Rhein-Sieg-Kreises, Stefan Gandelau, hatte sich zwischenzeitlich ein Bild der Lage vor Ort gemacht. Einheiten benachbarter Feuerwehren unterstützten die Feuerwehr Alfter bei den Löschmaßnahmen vor Ort und stellten den Grundschutz für eventuelle Paralleleinsätze im Gemeindegebiet.

Im Einsatz waren insgesamt über die Dauer des Einsatzes rund 170 Einsatzkräfte. Der ausdrückliche Dank der Feuerwehr Alfter gilt zahlreichen Anwohnern sowie den Schaustellern auf der Alfterer Kirmes, die die Einsatzkräfte vor Ort mit Kalt- und Warmgetränken unterstützten.

Korrektur zur vorangegangenen Meldung:

Am Einsatz waren neben der Feuerwehr Alfter Einheiten der Feuerwehren Bonn, Bornheim, Swisttal und Rheinbach sowie Einsatzkräfte des THW aus Bonn-Beuel, Siegburg und Remscheid beteiligt. Zur Verpflegung der Einsatzkräfte waren Einheiten des Deutschen Roten Kreuzes, der Johanniter Unfallhilfe und der Malteser Hilfsdienstes im Rhein-Sieg-Kreis vor Ort. Ebenfalls war ein Rettungswagen des Rhein-Sieg-Kreis an der Einsatzstelle.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Alfter, übermittelt durch news aktuell