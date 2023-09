Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Alfter

FW Alfter: Großbrand in Alfter

Alfter (ots)

Zu einem Großbrand kam es am Samstagabend im Ortsteil Alfter. An der Straße Görreshof brannten mehrere Schuppen und Anbauten auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in voller Ausdehnung. Das Feuer drohte in der Erstphase des Einsatzes auf mehrere angrenzende Gebäude überzugreifen. Die Feuerwehr konnte mit einem entschlossenen Löschangriff die Brandausbreitung eingrenzen und ein Übergreifen des Brandes auf das unmittelbar angrenzende Wohnhaus verhindern. Ein weiteres benachbartes Wohngebäude wurde im Dachbereich erheblich beschädigt, bevor die Brandausbreitung auch hier unterbunden werden konnte. Personen wurden nicht verletzt.

Um 20:37 Uhr war zunächst die Löschgruppe Alfter zu einer unklaren Rauchentwicklung alarmiert worden. Noch während der Anfahrt der ersten Einsatzkräfte wurde die Alarmstufe aufgrund weiterer Anrufe erhöht. Kurz darauf wurde aufgrund der drohenden Ausbreitung des Feuers die Alarmstufe erneut auf "Brand 4" erhöht.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drohte der Brand mehrerer Anbauten und Schuppen zu mehreren Seiten auf die anliegenden Häuser überzuschlagen. Die Feuerwehr leitete umgehend umfassende Löschmaßnahmen ein. Hierzu wurden zahlreiche Trupps mit Strahlrohren sowie im Einsatzverlauf zwei Drehleitern eingesetzt. Im Einsatzverlauf kam es zur Explosion mehrerer Gasflaschen.

Zur Räumung von Trümmerteilen und um an darunter liegende Brandnester zu gelangen wurden Einsatzkräfte des THW angefordert, die einen sogenannten Schreitbagger in den Einsatz brachten. Die Drohneneinheit der Feuerwehr Alfter wurde zur Beurteilung der Lage und zum Aufspüren von Glutnestern eingesetzt.

Im Einsatz waren sämtliche Einheiten der Feuerwehr Alfter, Einsatzkräfte der Feuerwehren Bonn und Bornheim, das Technische Hilfswerk mit Einsatzkräften aus Swisttal und Rheinbach, ein Rettungswagen des Rhein-Sieg-Kreises. Die Verpflegung der Einsatzkräfte wurde durch Einsatzkräfte des Deutschen Roten Kreuzes, der Johanniter Unfallhilfe und des Malteser Hilfsdienstes sichergestellt.

Die Löscharbeiten vor Ort dauern aktuell noch an. Insgesamt waren bis zum jetzigen Zeitpunkt rund 150 Einsatzkräfte im Einsatz.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Alfter, übermittelt durch news aktuell